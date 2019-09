Hijo de Camilo Sesto dedicó emotivas palabras a su padre por su cumpleaños (FOTO)

Síguenos en Facebook

Camilo Blanes Jr., el único hijo de Camilo Sesto, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su padre al conmemorarse su cumpleaños número 73.

"Feliz cumpleaños, papá. Te felicito aunque no pueda hacerlo en persona, pero sí en el espíritu que compartimos. Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinito y aun así no le hace justicia. Te lo digo con el corazón en la mano. Sé que me puedes ver, escuchar y sigues conmigo y seguirás siempre", comenzó su mensaje.

"Un padre como tú no se olvida jamás. Ni en vida ni en lo que viene después. Tú eres todo en mí y yo soy un reflejo de ti por siempre", finalizó el texto que también acompañó con una tierna fotografía de ambos.

La publicación de Blanes conmovió a los fanáticos del también cantante y recibió miles de comentarios.

“Siempre contigo en espíritu, bellas palabras hacia tu padre, honra su memoria y bendiciones para ti, mereces lo mejor”, “Muy bonitas tus palabras hacia tu querido padre”, “Que el alma de tu padre ruegue por ti y te cuide siempre Camilo Blanes”, son algunos de los comentarios de sus fans.

Como se recuerda el artista español falleció debido a un fallo renal el pasado 8 de setiembre, solo una semana antes de haber cumplido los 73 años.