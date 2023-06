Hijo de Camilo Sesto habló de su cambio de género: “Ahora estoy a gusto”

Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, ha tenido conductas extremas por el abuso de drogas y alcohol. Sin embargo, hace unos meses anunció que ha iniciado un tratamiento para cambiar su género.

“ Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir ”, declaró para Europa Press.

“ Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer ”, continuó. “Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, añadió.

Además, aclaró que su transición a mujer es una decisión propia y de autodescubrimiento que solo le compete a él.

“ Las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar pegados todos? ”, aseveró el hijo del artista español.

TE PUEDE INTERESAR