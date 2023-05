Hijo de Camilo Sesto reaparece como mujer en redes sociales: “Ahora soy Sheila Devil”

Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, ha preocupado a sus seguidoras tras eliminar su cuenta de Instagram para crearse una nueva donde luce como mujer.

Según medios españoles, cambió de nombre e identidad y se llama Sheila Devil. “ Sheila es un nombre que usó durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público. Ese nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido ”, manifestó para el portal Fiesta.

En su nueva cuenta de Instagram, Camilo Blanes se viste de mujer junto a sus amigos y en una de sus publicaciones se burló de una frase de prevención. En vez de decir “Dile no a las drogas”, escribió: “Dile dro a las nogas”.

Por otro lado, su madre Lourdes Ornelas, reveló que su hijo no se deja ayudar y está desesperada porque cree que es adicto a las drogas: “Está en peligro. No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar”, declaró para el mencionado medio.

El heredero de Camilo Sesto no quiere ver a su mamá y solo deja que su novia, María, lo visite: “ La única persona que parece tolerar y aceptar cerca es su novia que logra visitarlo de vez en cuando e intenta que entre en razón. Cuando está con su novia, él se tranquiliza. Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida ”.

Como se recuerda, Camilo Blanes ha tenido problemas con las adicciones, incluso estuvo internado en varias ocasiones por el consumo excesivo de drogas.

