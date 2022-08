Si hablamos de galanes en México, uno de los más destacados es Eduardo Capetillo. Ha sido parte de “Timbiriche”, protagonista de exitosas telenovelas y series para Televisa y TV Azteca. Ahora, regresa a la actuación junto a su hijo Eduardo Capetillo Jr. en la serie de Netflix ‘Donde Hubo Fuego’.

Sería uno de sus hijos, quien se encargaría de mantener el legado de sus famosos padres y con quien, próximamente, compartirá roles en la famosa plataforma de streaming.

"Donde hubo fuego" de Netflix reunirá a reconocidos actores mexicanos (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

EDUARDO CAPETILLO EN “DONDE HUBO FUEGO” DE NETFLIX

Recientemente, la celeb de México confirmó que volverá a la actuación tras nueve años con “Donde hubo fuego”, siendo su última experiencia “La otra cara del Alma” de 2013, pero no lo hará solo, pues lo acompañará su hijo.

“De pronto llega Donde hubo fuego, leí los primeros dos capítulos y me cautivó. Estaba de viaje en Mérida y adelantamos un par de días para regresar a terminar de leer y firmar”, comentó el experimentado en entrevista para “Quién”.

En la nueva producción, el protagonista de “Marimar” interpretará a Ricardo Urzúa, un expresidiario que usurpa las funciones de un jefe de bomberos, mientras que Capetillo Jr. dará vida a una versión joven del personaje.

“Estaba acostumbrado a grabar a tres cámaras, hacer hasta 40 escenas al día, eso hace que de pronto se pierda la calidad y no tengo nada en contra de las telenovelas, pero sí fue muy distinto a esto. Desde un principio me dijeron que íbamos a hacer un 360 de cada escena, y yo no tenía idea de cómo era hasta que llegué al set”, reveló el actor.

Para desarrollar su personaje, el artista de 52 años reveló que pasó una temporada junto a los bomberos, conociendo de primera mano sus actividades

“Son unos héroes, hicimos escenas superreales, trabajamos con fuego y me di cuenta a lo que se enfrentan esos hombres. La mayoría de las veces ponen su vida de por medio para salvar a las víctimas. Tuvimos 20 días de entrenamiento con bomberos reales para que nos enseñaran paso a paso su lenguaje, las claves, cómo se cargan las líneas, cómo se abren, se cierran, las precauciones que se deben tener… mi admiración profunda a los bomberos de todo el mundo”, señaló.

Eduardo Capetillo admitió que lloró al ver la primera escena de su hijo (Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

EDUARDO CAPETILLO VUELVE A LA ACTUACIÓN JUNTO A SU HIJO

Uno de los atractivos de la serie es que el actor compartirá junto a su hijo Eduardo Capetillo Jr., algo que emocionó a su madre Bibi Gaytán.

“Recuerdo que su mamá me dijo que le dieran unas clases de actuación antes de empezar a grabar, pero le dije que no porque a veces es más difícil desaprender algo que aprenderlo. Sabía que iba a estar en buenas manos y se lo dije a su mamá, si algo tiene seguro en Argos es que va a estar bien iluminado, fotografiado y dirigido”, indicó.

Del mismo modo, admitió que lloró de emoción al ver las primeras escenas de su hijo. “(El director) Me mostró una escena clave de mi hijo y cuando vi la reacción de Eduardo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando terminamos me quedé muy contento con lo que hice”, confesó.

Aunque se mostró orgulloso de la labor de su hijo, el actor dejó en claro que las escenas de acción que realizó fueron sin su autorización.

“Hablé con él y fui muy claro, pero en la producción no me avisaban. Les advertí a los directores que Eduardo iba a querer hacer las escenas de acción, que no lo dejaran porque era una enorme responsabilidad. Claro que él los acabó convenciendo y terminó haciendo algunas escenas importantes”, explicó.

Eduardo Capetillo interpreta a un bombero, y su hijo dará vida a su versión más joven (Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

¿CÓMO VER “DONDE HUBO FUEGO”?

La producción estará disponible en el catálogo de Netflix, en la sección de producciones latinas.

De acuerdo con la misma plataforma de streaming, el estreno de la serie será el próximo miércoles 17 de agosto.

TRÁILER DE “DONDE HUBO FUEGO”

ACTORES DE “DONDE HUBO FUEGO”