Melissa Klug reveló en entrevista con el programa que conduce Magaly Medina que sus hijos estarán presente en la audiencia de régimen de visitas y serán ellos quienes cuenten al juez la situación que viven dentro de su familia y sobre cuánto es el amor que sienten hacia ‘Doña Charo’, madre de Jefferson Farfán.

"El juez ha determinado que mis hijos estén presentes el día de la audiencia y ellos serán los que conversen con el juez y decidan qué es lo que va a pasar. La señora siempre ha estado presente en la vida de mis hijos. Mis hijos demostrarán con sentimientos y hablarán delante del juez qué tanto amor siente hacia ella”, expresó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, la empresaria dijo que el futbolista no tenía ninguna restricción de visitar a sus hijos y que podía hacerlo cuantas veces quiera sin que ella intervenga.

“Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para toda la familia. En este caso, el padre tiene un régimen de visita sin restricción para que las veces que él está acá pueda llevarse a sus hijos de viaje, a la piscina, al parque, a los juegos, al campeonato, donde él desee llevárselos", afirmó.

Melissa Klug también dijo que ella no tiene planeado demandar a la madre de Farfán y que ha invitado a conciliar en varias ocasiones, pero que no recibió respuesta.

“Yo no voy a demandar en todo caso que ella no me demande. La verdad, no tengo la plata que tiene la señora para estar haciendo esto. He invitado en más de cuatro ocasiones en que me he dirigido a ellos en conciliar, he levantado bandera blanca, he llamado a la paz, pero no hay respuesta sobre ello. Lo único que he dicho es que voy a seguir en todo lo que ellos me quieran demandar”, indicó.