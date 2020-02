Ignacio Baladán estuvo en una entrevista con Sheyla Rojas y sorprendió al hablar de su expareja, la estadounidense Angelle Alise Folse, luego de que el años pasado terminaran su relación y ella ahora se encuentra en un nuevo romance con otra mujer.

“No tengo relación con ella, dejamos las cosas bien, te diría que no somos amigos porque los amigos se escriben, se llaman y tratan de saber del otro, no, simplemente dejamos la relación ahí, dejamos las cosas bien y nada, cada uno por su camino”, dijo en un primer momento el popular ‘Nachito’.

Ignacio Baladán y su reacción al ser consultado por su expareja. (Video: América TV)

Aunque el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró un poco nervioso al hablar de su expareja, dejó en claro que no le afecta en nada que la modelo ahora esté con una persona de su mismo sexo.

“No, yo soy una persona que (...) a mí no me afecta en nada, cada uno tiene que ser feliz con quien quiera con quien sea en el camino de la vida donde quiera, yo dejé las cosas bien en su momento y si ella es feliz con quien sea, bienvenido sea”, sostuvo el uruguayo.