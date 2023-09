El cantante e influencer, Marko no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas en su reciente presentación en Perú con su show ‘Sin sugar no hay paraíso’, espectáculo con el cual viene realizando una gira por diferentes partes del mundo.

El comediante de origen venezolano pudo comprobar en vivo y en directo, la acogida que tiene su trabajo en nuestro país al lograr reunir 6 mil personas en Anfiteatro del Parque de la Exposición. Y provocar que cientos personas se quedaran sin poder verlo al haberse agotado los boletos.

Tras bambalinas, Marko grabó un video donde comparte eúforico la confirmación del Sold Out de su espectáculo varias horas antes de que se diera inicio. “Familia esto es Perú. A diez minutos había un concierto de Tego Calderón Wisin y Yandel y Anuel, a otros cinco minutos, otro concierto de Hilario Carrión. Le dije a mi equipo no creo que lo vamos a llenar, no hagamos esa fecha. Y ellos me dijeron. Todos creemos en ti, creo que el que falta que creas en ti, eres tú mismo. Ahora mismo, Perú, seis mil personas. Sold Out”, se le escucha decir a Marko quien tiene 5,5 mill. seguidores en Facebook, más de 12 millones de seguidores en TikTok, 8 millones en Instagram y con más de 1 millón en su canal de YouTube.

En su ingreso al escenario, la emoción se apodera otra vez de Marko, quien se cubrió los ojos para ocultar su llanto de felicidad. Luego, mandó besos a sus fans en modo de agradecimiento y así dio rienda suelta a sus ocurrencias. Las carcajadas, como era de esperarse, no se hicieron esperar.

En Perú, los comediantes de “Hablando huevadas” y el animador “Ignacio Baladán” fueron los encargados de abrir el show del comediante venezolano, el cual duró dos horas cargadas de muchísima comedia y sus principales personajes de redes Marko es ganador de los Premios Emmy por partida triple. Una de sus virtudes es que el comediante logra recrear sus personajes con una buena estructura psicológica, lo que genera en las redes que siempre este vigente a diferencia de las tendencias.