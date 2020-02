Anahí de Cárdenas le hace frente al cáncer de mama que le diagnosticaron hace solo unos meses y en sus redes sociales, comparte con sus seguidores constantemente detalles de su tratamiento.

En esta ocasión, la modelo y actriz dejó un extenso mensaje en Instagram en el que narró la difícil situación que vivió tras intentar hacer todas las actividades que normalmente hacía, pero que ahora son complicadas de realizar.

“Salí de la clínica el miércoles, bastante confiada porque me sentía muy bien. Tan bien que el jueves, me embarqué en un día total y completamente normal, lleno de cosas por hacer. Fui a cantar unas canciones para una peli, luego me fui a terapia, almorcé al paso y de ahí me fui a dictar dos clases”, escribió en su publicación.

Sin embargo, no todo terminó como la artista lo había planificado, pues tras sus primeras actividades empezó a sentirse muy cansada, pese a que se aplicó una inyección y que intentó relajarse dando una caminata.

“Cuando llegué a mi primera clase eran las 4 y media de la tarde, y ya estaba empezando a sentirme cansada. Lamentablemente en esta situación, cuando me canso, no es que me pueda sentar, reponerme y seguir”, anotó.

“Tengo que ponerme horizontal por un par de horas, porque se me baja la presión y chau, desmayada. Para esto, me había olvidado de ponerme el Filgastrim entonces ya estaba medio nerviosa (...) me escabullí dos segundos al baño, me pinche la panza, y regresé a la clase. Luego, me fui caminando a mi otra clase que quedaba cerca, cosa que me caía el aire en la cara porque ya estaba bastante mareada”, explicó Anahí.

Pese a todo su esfuerzo, Anahí no pudo concluir con su segunda clase y necesitó la ayuda de su novio para retirarse del lugar. En su post también agradeció el apoyo y la comprensión de sus alumnos.

“Cuando llegué a dictar a mi otra clase, estaba trapo. (...) pasé la mayoría de la clase sentada (...) Aun así, 20 minutos antes de que termine la clase ya no podía más. Le escribí a mi novio y le conté. (...) Y claro, tuve que pedirle que me recoja, porque mi cuerpo me decía AUXILIO, ME DESMAYO AYÚDAME”, reveló en la red social.

Finalmente, Anahí de Cárdenas, reconoció que terminó su día frustrada porque el malestar no le permitió asistir a una reunión con sus amigos del colegio. Sin embargo, enfatizó que la salud es lo primero.

“Y mi día no terminaba ahí. Tenía una reunión con unos amigos del cole y no pude llegar. Me dio una rabia, pero ya. La salud viene primero. Próximamente hasta que me sienta cañón como para regresar a hacer spinning creo que voy a coordinar solo un par de actividades diarias, y dejar que mi cuerpo se vaya acostumbrando”, escribió.