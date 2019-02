Daniela Darcourt abandonó concierto tras violenta reacción de Salim Vera

Síguenos en Facebook

La salsera Daniel Darcourt pasó terrible momento durante su participación en el Alternativo Music Festival, pues al parecer, al público asistente al evento y a Salim Vera (vocalista de Libido), no les gustó que la artista llegue tarde a presentar su show.

Cabe mencionar que la orquesta de Daniela tuvo que empezar sin ella, ya que se demoró y tuvo que cambiarse en el aeropuerto luego de haber asistido a los Premios Los Nuestro.

Daniela Darcourt, al llegar al escenario recibió una lluvia de botellas de plástico y sonidos molestos del público, con el fin de que la intérprete de “Adiós Amor” baje del escenario. La artista no pudo controlar la molestia de las personas, por lo que optó por retirarse.

Algo que llamó la atención en el evento fue que, en el otro escenario, se encontraba el vocalista de Libido, Salim Vera, quien tuvo una violenta reacción al ver a la salsera. El cantante comenzó a golpear el piso con el parante del micrófono, incitando al público para que hagan los mismo, hecho que ha sido repudiado en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Daniela dio su descarte de lo que sucedió en el evento, además pidió disculpas al público que fue a oírla cantar.

“Hago esta historia con mucha pena, los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo, Antes que nada, pedirle disculpa a toda la gente que fue al concierto Alternativo, a toda esa gente que me esperaba y se quedó para verme (…) Rechazo rotundamente, cualquier acto de odio, cualquier acto que altere o perjudique mi integridad. En el concierto comenzaron a volar botellas y no pude continuar. Mil disculpas a todos, de corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer siempre lo mejor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo”, expresó Daniela.