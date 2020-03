En medio de la cuarentena que se vive en el país para evitar la propagación del coronavirus, Rodrigo González sorprendió a sus seguidores al hacer un enlace en vivo con Gigi Mitre a través de sus cuentas de Instagram, donde no tuvieron reparos en hablar del desempeño de Ethel Pozo como conductora de televisión.

“No la conozco, pero yo creo que si está en la tele es porque su mamá es la dueña de los programas. Hay público para todos y si hace buen rating, en buena hora. Cada uno tiene su público, yo creo que si está ahí, es por su madre. No tiene nada de malo, pero cada quien”, comentó Gigi Mitre sobre la hija de Gisela Valcárcel.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’ no se quedó atrás y apoyó la idea de su excompañera de conducción asegurando que Ethel Pozo “no trasciende”.

“De ella depende y del público, si la acepta o no. Es buena productora, envuelve bonito el regalo, pero delante de cámaras, resuelve pero no traspasa, no es mala, pero no va, no trasciende”, agregó Rodrigo González.

