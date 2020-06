Instagram acaba de inhabilitar la cuenta oficial de la actriz peruana Mayra Couto luego de que haya sido reportada por un grupo de su usuarios que ella lo calificó como “machista”.

Cuando se ingresa al perfil de la actriz que interpretó a ‘Grace’ en ‘Al fondo hay sitio’ no se observa ninguna de las fotografías que ella publicó desde que se creó su cuenta. Además, la aplicación no permite enviarle mensajes.

Como se recuerda, horas antes, Mayra Couto había denunciado que un grupo de personas la estaban reportado para “censurarla” tras denunciar al actor Andrés Wiese de acoso y de maltratos durante las grabaciones de la exitosa serie de América Televisión.

“Un grupo de machistas están reportando mi cuenta para censurarme. Les agradezco que estén aquí”, es lo que se lee en la historia de Instagram.

Couto publicó capturas de pantalla de las acciones que estaba realizando dicho grupo autodenominado ‘La Beba Army’ para buscar que su cuenta de Instagram sea cerrada.

“Andrés, papi, somos de la Beba Army, ya tenemos ubicada a la que salió en Magaly, tú dirás que procede, esperamos órdenes”, se lee en la imagen que llegó a compartir Mayra Couto.

DENUNCIA DE MAYRA COUTO

La acriz mostró las conversaciones que le escribió a su excompañero de grabación cuando este denunció el 14 de abril que era acosado por muchas mujeres en una fotografía que él publicó con un postre.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu ‘pe$#’ contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo, que vea, que si me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo. Y me dijo sí lo vi. Tú ya no sabes cómo meter tu cuerpo para que no se rocen y él igual te puntea”, le envió el mensaje la actriz que interpretó a la popular Grace en una de las series más exitosas de la televisión peruana.