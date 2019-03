Instagram: Justin Bieber pide a sus fans que oren por él para salir de la depresión

Síguenos en Facebook

Justin Bieber es uno de los cantantes de fama mundial más polémicos. En esta oportunidad, el artista ha pedido a sus fanáticos de Instagram que oren por él para que pueda superar la depresión en la que está sumergida desde hace un tiempo.

"Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho", indica Justin Bieber.

"Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que sus muchachos oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, Gracias", escribió el intérprete de “Sorry”.

Al leer esto, muchos de sus fans le escribieron mensajes llenos de amor: “Tú puedes, lograrás lo que te propones”, “no te dejes arrastrar por la oscuridad”, “Justin eres mi ídolo, y yo siempre te apoyaré”.