Luego de que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) le solicitara explicaciones por la promoción de unas pastillas que supuestamente ayudan a bajar de peso, Tilsa Lozano utilizó su cuenta de Instagram para hacer un ‘mea culpa’ por la información que dio a sus seguidores en redes sociales.

“Me gustaría dirigirme a mis seguidores para anunciarles que tuve una reunión en el local de la ASPEC con su presidente, Crisólogo Cáceres, y su equipo técnico. (...) Este encuentro ha sido para mí bastante positivo e ilustrativo, quedó como resultado que ahora tengo claro que los influencers y artistas tenemos la responsabilidad de informarnos previamente sobre los productos que publicitamos para darles a nuestros seguidores información fidedigna y no solo basarnos en nuestras experiencias personales o en lo que nos dice la empresa”, se lee al inicio del comunicado que publicó la ex ‘Vengadora’.

“Por ello invito a todos los influencers y artistas para que se asesoren previamente antes de brindar su imagen y promocionar determinados productos. Agradezco a ASPEC por haberme recibido y, en el futuro, a mis seguidores decirles que tengan la tranquilidad en relación a cada publicidad que transmito”, agregó al final de su misiva dirigida a sus seguidores y en la que también etiqueta a ASPEC.

Como se recuerda, Tilsa Lozano causó gran polémica en las redes sociales al promocionar unas pastillas que supuestamente ayudaban a bajar de peso asegurando que la grasa del abdomen se distribuía hacia otras partes del cuerpo.

"(Estas pastillas ayudarán) a distribuir la grasa a la parte de las pompas, del totó. Si tú tomas esto, verás cómo esa grasita se irá al lugar que tú quieres que esté”, señalaba la modelo en sus historias de Instagram.

