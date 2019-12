Josetty Hurtado se convierte en una princesa de Disney (FOTO)

Síguenos en Facebook

¡Ahora es una princesa de DIsney! Josetty Hurtado sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un perfecto cosplay de Elsa, protagonista de la película Frozen.

“Cold never bother me anyway (el frío ya no me molesta)”, es lo que se lee en la leyenda que acompaña la foto de ella disfrazada de la reina de hielo.

Cabe mencionar que en las instantáneas de Instagram también aparece su hermana Génesis Hurtado: “Thereis no betterfriendthan a sister... (No hay mejor amiga que tu hermana)", es la descripción de la foto.

Miles de usuarios han comentado la foto de Josetty y la han felicitado, pues el maquillaje y la edición de las fotos son de calidad.