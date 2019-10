Ivana Yturbe realiza topless tras permanecer internada en Roma (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Ivana Yturbe sorprendió al reaparecer en las redes sociales, tras haber sido hospitalizada de emergencia en Italia por una descompensación que la llevó a retirarse del certamen de belleza Miss Progress International 2019.

A través de Instagram, la modelo peruana contó que recibió la visita de dos de sus compañeras del concurso de belleza, quienes se fueron a despedir de ella llevándole una corona.

"Me vinieron a despertar y yo con agua, no puedo del sueño ni dolor, pero no podía irme sin despedirme de ellos. Los quiero", escribió Ivana Yturbe.

Ahora, en una publicación en Instagram, la modelo realizó topless. La exchica reality cubre su anatomía con las manos y luce un adorno multicolor en su cabello. En una segunda fotografía, ella aparece en un segundo plano, pero no pasa desapercibido el topless que realiza, así como su diminuta cintura.