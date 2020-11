La empresaria y bailarina, Isabel Acevedo sostuvo que el peor error que cometió uno de sus ex fue usar “la mentira” durante su relación, incluso lo calificó como “mitómano”.

Estas declaraciones las dio para el programa ‘Estás en todas’ donde le preguntaron cuál fue el peor error de una expareja. Aunque no quiso revelar el nombre la empresaria tenía clara su respuesta.

“Tengo la respuesta, es la mentira, mitómano (risas) pero sin nombre, hablo en general. Las mentiras tienen patas cortas. Uno trata de tener comunicación con la pareja pero cuando ya descubres eso como que te desilusionas y rompe todo. Es como que vas haciendo las cosas mal, mal y mal, eso desilusiona y es mejor ir por caminos diferentes”, declaró Isabel Acevedo.

Pero eso no fue todo. La bailarina señaló que tras romper con sus parejas no sufrió porque estuvo dedicada a su trabajo. “Es que estuve enfocada en mi trabajo. No tenía tiempo para sentarme a sufrir”.

Además, aseguró que no tiene ninguna comunicación con su expareja Christian Domínguez, quien pronto se convertirá en padre con su actual pareja Pamela Franco.

“No (tenemos comunicación), cada uno está por su lado… No es que si me cayó bien o mal (la noticia que será papá), cada uno hace su vida. Él hace su destino yo el mío”, señaló la empresaria, quien agregó que si se lo cruza sí lo saludaría.