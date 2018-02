​Isabel Acevedo 'Chabelita' fue presentada como nueva integrante de 'Combate' (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Gran sorpresa entre los integrantes de Combate causó el ingreso de la bailarina Isabel Acevedo, mejor conocida como 'Chabelita'.

Y es que la pareja sentimental del cantante y actor Chistian Domínguez formará parte de la secuencia 'Diosas', donde las chicas del reality muestran sus mejores pasos y coreografías en la pista de baile.

'Chabelita' demostró sobre el escenario toda su destreza para la danza, causando gran impresión entre sus compañeras, mientras que otras como Dorita Orbegoso soltaron comentarios que llamaron la atención.

"Quiero saber Isabel, ¿si no llegas a ganar te vas a poner a llorar otra vez?", señaló la participante.

'Chabelita', no se quedó callada, y señaló, que "yo no me puse a llorar, porque al que calificaban no era a mí, era al artista, en ese caso yo estaba bailando con Christian... él se puso a llorar".

Mientras que Gésis Tapia sostuvo que "a mí me encanta que la 'Chabelita' esté aquí, pero dio tres pasos y se cansó".

Recordemos que 'Chabelita' tuvo un paso fugaz en los programas de competencias al participar el año pasado en Esto Es Guerra junto a Chrisitan Domínguez, pero debido a inconvenientes con la producción de El Gran Show, ambos solo duraron un día en el espacio juvenil.