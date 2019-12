Isabel Acevedo estuvo por primera vez en el set del programa ‘Mujeres al mando’ y no dudó en prestarse para las bromas que le hicieron sobre su expareja Christian Domínguez.

Todo empezó cuando el cocinero del programa, Kumar, se acercó a la popular ‘Chabelita’ para decirle que estaban preocupados porque no sabían qué plato le gustaría para prepararle.

“Él dijo ‘ya sé qué le voy a preparar a Chabelita. Le voy a preparar olluquito con chanqui’”, contó Jazmín Pinedo. Sin embargo, al escuchar esta opción, Isabel Acevedo rápidamente aclaró que ya no le gusta esa comida.

“No, a mí me gustaba, ahora ya no me gusta, ya no. Ahora me gusta la leche de tigre”, dijo entre risas la bailarina recordando el apelativo de ‘olluquito’ que le pusieron a Christian Domínguez sus exparejas Vania Bludau y Karla Tarazona.

Isabel Acevedo hace referencia a Christian Domínguez