Ducelia Echevarría e Isabel Acevedo fueron presentadas en la nueva temporada de verano de ‘Esto es Guerra’ y no tardaron en protagonizar una pelea ante cámaras al recordar la rivalidad que existe entre ambas desde ‘Combate’.

Todo comenzó cuando la popular ‘Chabelita’ fue consultada sobre qué piensa de la actitud de Ducelia Echevarría al decir que es una ‘guerrera’ de corazón. “Me pareció que es una hipócrita, pero yo en realidad vengo en buena onda”, dijo Isabel Acevedo a pesar de haber llamado hipócrita a su compañera.

Por lo que Ducelia Echevarría no dudó en responderle con un contundente mensaje. “Está trayendo sus malas mañas aquí también a este programa, querida eso no se hace. (...) Sé un poco educada y no traigas tus malas mañas acá”, manifestó la chica reality.

Pero eso no fue todo, sino que también le envió una indirecta recordándole la supuesta infidelidad de su expareja Christian Domínguez. “Ahora, yo no vivo del pasado, yo vivo del presente querida y todo cambia, así como te cambiaron a ti”, agregó Ducelia causando gran revuelo en el set.

Ducelia Echevarría le recordó a 'Chabelita' infidelidad de Christian Domínguez. (Video: América TV)

Tras el comentario del ámbito personal que hizo Ducelia Echevarría, el conductor Gian Piero Díaz trató de calmar los ánimo en pleno programa en vivo y pidió a Isabel Acevedo que no le responda de la misma manera.

“La verdad yo he venido a dar lo mejor de mí en este 2020, vengo como dije renovada y yo tampoco vengo a pelearme contigo, solo vengo a demostrarlo en la competencia”, atinó a responder la popular ‘Chabelita’.