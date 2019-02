Isabel Acevedo muestra mensajes de WhatsApp entre Arturo Chumbe y Christian Domínguez (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones que hizo Arturo Chumbe asegurando que Isabel Acevedo le fue infiel a su bailarín Kervin Valdizán, la popular 'Chabelita' sorprendió al revelar unas recientes conversaciones que tuvo su pareja Christian Domínguez con el coreógrafo.

"Pensé responderte Arturo Chumbe pero por tus DISCULPAS a @chrisdominguezof y a mí la cosas quedan más que claras. CONSEJO: para que sepas que en TV uno no puede decir las cosas en BROMA... que no conoce... como me explicas en tu audio, porque sucede lo que ya viste", escribió la bailarina junto a las capturas de pantalla que publicó en su cuenta de Instagram.

Según se puede ver en las imágenes mostradas por Isabel Acevedo, Arturo Chumbe se comunicó con el cantante de cumbia para explicarle en qué circunstancias ocurrieron sus declaraciones.

"Espero que así como te equivocaste... también respondas a la prensa que te llama y le digas lo mismo que me dices a mí", se lee en los mensajes del cumbiambero.

"Te entiendo, por eso me comunico contigo porque soy una persona directa y si me equivoco, lo admito", le responde Arturo Chumbe aceptando su error.