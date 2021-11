Han pasado dos años desde que Isabel Acevedo terminó su romance con el cantante de cumbia Christian Domínguez, y este hecho no fue pasado por alto en el programa “América Hoy”.

La popular ‘Chavelita’ visitó este miércoles el magazine matutino, donde fue consultada sobre si ya había decidido borrar el tatuaje que se hizo junto al vocalista de la “Gran Orquesta Internacional” cuando ambos eran pareja.

“Estas casi casi de aniversario, dos años ya desde que se terminó tu relación”, sostuvo Janet Barboza, quien luego le preguntó si ya borró el tatuaje que se había hecho en la mano derecha.

“Estoy súper contenta porque lo único que yo tengo que celebrar este domingo es mi cumpleaños. Me liberé”, respondió la bailarina de “Reinas del Show”, visiblemente incómoda.

Al ser nuevamente consultada si había decidido ocultar el corazón que se tatuó en su muñeca como símbolo de su amor con Domínguez, la ‘Chavelita’ agregó: “Son cosas personales que quedan en mí”.

Conserva tatuaje:

En la reciente publicación que Isabel Acevedo hizo hoy en su cuenta de Instagram se observa que todavía posee el mencionado tatuaje a dos años del fin de su romance con el cumbiambero.

La bailarina ha señalado anteriormente que no piensa borrar su tatuaje al considerar que ni siquiera le recuerda al cantante de cumbia. “Cuando lo hice, yo lo hice pensando de que no voy a hacer ninguna inicial, es más, no veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera”, sostuvo en aquella oportunidad para las cámaras del programa “En boca de todos”.

