Isabel Acevedo se sorprendió al enterarse que Christian Domínguez formalizó relación con Pamela

Isabel Acevedo se presentó en el set “El show después del show” donde, por primera vez, reveló que sí le sorprendió que Christian Domínguez iniciara un romance con Pamela Franco solo unos cuántos días después de haber anunciado el fin de su relación de tres años.

“Yo la verdad no voy a negar que me sorprendió, pero él ya es grande y ve cómo hace sus cosas. Yo estoy volteando la página, estoy empezando desde cero y es algo del pasado y ya está”, dijo la bailarina cuando fue consultada sobre lo pronto que rehízo su vida el cantante de cumbia.

La bailarina negó rotundamente que en algún momento de su relación con Christian Domínguez le haya impedido que vea al hijo que tiene en común con Karla Tarazona.

“En su momento lo he hablado y su familia lo sabe, yo lo conocí con hijo y jamás podría haberle negado que vea a su hijo, yo tengo una bonita relación con su hija. Jamás podría porque más adelante también seré madre de familia”, enfatizó.

En otro momento de la charla, Isabel indicó que ahora se daba cuenta que su relación no comenzó bien; sin embargo, evitó hablar o referirse directamente a Karla Tarazona.

“Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, explicó.

Finalmente, al ser consultada sobre si se arrepentía de algo de su relación con el cumbiambero, la bailarina aseguró con total sinceridad: “Uno de los errores aprende, y si soy honesta sí, sí me arrepiento de haber estado con él”.

