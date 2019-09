Isabel Iñigo: “No es lo mismo ser intenso, que ser gritón”

Síguenos en Facebook

“Llegó la maestra”, dicen sus alumnos cuando Isabel Iñigo aparece para dar inicio a sus clases de canto en su local “La vida misma” y también cuando arriba al set de “El artista del año”, donde tiene que poner en vereda a los participantes del reality que conduce Gisela Valcárcel. “¿Todos los que cantan bonito pueden enseñar?”, preguntamos a la maestra graduada en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana. “No sé si específicamente maestros; pueden ser guías musicales, coach, dar consejos, porque el artista tiene una experiencia en los escenarios que te da la posibilidad de decir a quien está empezando, las cosas que le pueden pasar. Ser un maestro requiere de un conocimiento que a mí me enseñaron cuando estudié la carrera de Música y Metodología de la Enseñanza, donde aprendes la técnica para trabajar con los niños, adolescentes y adultos partiendo de una afinación y un ritmo que es indispensable en cada persona. Me indigna cuando escucho decir que “cualquiera puede cantar”. Eso es falso, no puedes crear una ilusión a alguien que no tiene afinación ni ritmo.

¿Así te matricules en la mejor escuela y con la mejor maestra?

No, yo antes de iniciar clases con potenciales alumnos, hago una prueba de aptitud. Si no tienes las condiciones para poder cantar por supuesto que se los digo, así se molesten conmigo o se echen a llorar. Se los digo de una bonita manera, porque si no los voy a engañar y hacerles perder su tiempo.

Estás de jurado en un reality de canto y baile. ¿Ha cambiado tu percepción de este tipo de programas?

Lo fundamental es que es una plataforma para que los artistas puedan arriesgar y hacer cosas que usualmente no hacen. Les crea una gama más grande, los hace más versátiles, incentiva a que ellos se desarrollen en géneros que de repente jamás habían tocado o que bailen y canten, y eso les van ampliando su horizonte profesional. Ya como show televisivo, a veces no es lo más estrictamente profesional, allí estamos buscando el artista completo, pero no puedes exigir que el canto y la actuación sea de una perfección absoluta.

A veces, la gente no entiende que estos son programas de entretenimiento, con reglas y pautas de un show...

Lo importante es que se dejan ver nuevos talentos y cómo van aprendiendo y progresando. Eso es fundamental; es el objetivo del programa que de allí se muestren talentos y tengan una ventana como artistas más completos.

En estos programas de búsqueda de talentos del canto, ¿que es lo que más te impresiona, una gran voz o un estilo?

A mí me encantan los cantantes con estilo, los auténticos. Los que salen y te sorprenden con su manera de decir, de cantar, me fascina eso. Hay un falso concepto del que más grita es el que mejor canta y así no es. Ser intenso no tiene nada que ver con la gritería, siempre le digo a mis alumnos y a los que me piden consejo, que es importante, cuando uno interpreta una canción, crear los matices y las dinámicas necesarias para que el público se encandile, se enamore de lo que estás haciendo. Que le hagas una historia creíble, convincente, ¿y eso cómo se logra?... dándole matices.

Entonces, no todo es soltar la voz...

Así es, no hay que hacerlo todo el tiempo, porque a veces estás cantando fuerte cuando no tienes que hacerlo. Hay muchas formas de decir “te quiero”: con cólera, sutileza o sentimiento. Hay que crear la diferencia y para eso no necesariamente es una voz fuerte la que se pide, se pide sentimiento, feeling, proyección con sensibilidad, con intensidad. No es lo mismo ser intenso, que ser gritón.

¿Sigues atenta a las técnicas para cuidar tu voz?

Diariamente. Es que las técnicas son hábitos que los incorporas a tu vida. Tengo 36 años de mi vida cantando ininterrumpidamente, además soy maestra, son muchos años que uno tiene en la carrera dando clases y ya sabes lo que debes hacer. No puedes gritar, no puedes hablar con la garganta...

¿La mayoría de cantantes nuestras con oficio cuidan su voz?

Desgraciadamente, en el mundo del canto no todas han tenido la posibilidad de estudiar, casi todas son empíricas pero son grandes cantantes. Lo que pasa es que esas grandes cualidades se van desgastando con el tiempo, si no sabes cuidar tus cuerdas vocales eso te va a pasar la factura.

Perfil

Isabel Iñigo, cantante

Nacida en La Habana, exintegrante del cuarteto Génesis. Llegó a Lima de vacaciones y ya lleva 19 años viviendo en nuestro país, donde se casó.