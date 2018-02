Ítalo Valcárcel responde ante rumores de un nuevo embarazo de Melissa Klug (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Ítalo Valcárcel causó gran revuelo en las redes sociales, luego de publicar una fotografía de un bebé de juguete que originó los rumores sobre un posible embarazo de Melissa Klug.

"Mucha gente me escribió por eso, pero me estaba burlando un poquito del llavero que tenía porque no me parecía muy bonito. La estaba molestando nomás", sostuvo el bailarín que ahora forma parte de Esto es Guerra.

Pese a que Melissa Klug es madre de cinco hijos, tres mujeres y dos hombres, Ítalo Valcárcel no descarta la posibilidad de convertirse en padres más adelante.

"Tengo 24 años, quién no (quisiera ser papá) pero más adelante todavía. Hay muchos proyectos por cumplir antes de...", agregó el exbailarín de El Gran Show que tomó con buen humor los rumores en torno a un sexto hijo de la 'Blanca de Chucuito'.