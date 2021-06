Su lista de exitosas telenovelas como protagonista es numerosa, pero Itatí Cantoral admite hidalgamente que su personaje de “Soraya” en “María la del Barrio”, a 25 años de su estreno, sigue siendo el que más satisfacciones le ha dado en su carrera.

“Creo que si lo hubiera planeado no habría tenido tanto éxito. Cuando me dieron el papel recién había cumplido 20 años de edad, y lo que recuerdo es que la directora de escena, la gran Beatriz Sheridan, me decía todo lo que tenía que hacer. Yo no tenía mucha ingerencia porque recién estaba empezando y era la novela de Thalia que había tenido mucho éxito con sus anteriores historias”, cuenta la artista mexicana que llegó a Lima para grabar un spot para Radio Mar.

UN RETO

“Yo muy obediente copiaba todo lo que hacía la directora, que además era una gran actriz. Me proponía que pusiera la voz gruesa y yo lo hacía y le divertía mucho. Ni ella y menos yo imaginamos que iban a pasar 25 años y que Soraya me iba a abrir tantas fronteras. Ahora estoy en el Perú y me siento muy agradecida”.

La hija del inmortal compositor Roberto Cantoral, está consciente de que en la actualidad, los melodramas clásicos han recibido el embate de las historias con tramas más realistas.

“El melodrama es un género que también ha cambiado porque el mundo ha evolucionado. Ahora existen las redes sociales y la comunicación es totalmente diferente a hace 10 o 20 años. Lo que mucha gente quiere ver es el reflejo de uno mismo, entonces esas historias de telenovelas donde está la mala, mientras la buena sufre, quien al final se queda con el amor de su vida van a seguir existiendo, no van a pasar de moda”.

NARCONOVELAS

Cantoral, no le pone mala cara a otro tipo de tramas. ella estelarizó .”El Chema”, historia basada en la vida del narcotraficante “El Chapo.

“No podemos tapar el sol con un dedo, las narconovelas existen, tienen audiencia y yo también estuve en una que está en Netflix. En “El Chema” hice de la esposa de un narco y es un trabajo bien logrado. Mi personaje, obviamente por estar casada con este hombre sufre maltratos, golpizas, violaciones, no es nada divertido ser esposa de un narco. La televisión ha cambiado, el mundo también y hay que adaptarse a los nuevos tiempos”, agrega.

LOS AÑOS

La artista no teme al paso del tiempo y considera que cada etapa de la vida tiene su riqueza.

“Yo creo que la mejor edad de un actriz es a partir de los 40, porque tienes más conocimiento para interpretar personajes y estos te exigen tener vivencias, mientras tienes más edad, vas adquiriendo conocimiento y vas abordando personajes más ricos”. Itatí Cantoral revela que tiene una agenda llena de trabajo, a pesar de la pandemia y la crisis.

“Ahora empiezo a grabar una serie para Netflix, luego tengo una película y voy a producir otras dos, Gracias a Dios, a la televisión y al cariño de la gente he podido abrir otros espacios donde puedo actuar que es lo que más me gusta. Y lo seguiré haciendo”.