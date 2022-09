Demostrado que su talento y vigencia se mantiene intactos, el conocido cantante nacional Iván Cruz anunció que volverá a los escenarios con el espectáculo “Noche de valses y boleros”, junto a Los Hermanos Castro y Los Kipus, este 08 de setiembre en Brisas del Titicaca.

De esta manera, la carrera artística del ‘Rey del Bolero’ vuelve a despegar con fuerza, poco después que el programa de Magaly Medina lo captara bebiendo cerveza en un pequeño negocio del Callao.

A través de Juan Novoa, ahijado musical de Iván Cruz, la esposa del bolerista peruano puso fin a los rumores que señalan que el cantante ha recaído en el vicio del alcohol y aseguró que él se encuentra muy bien en todos los sentidos.

“He hablado con la señora Yolanda y me dijo que todo era una calumnia y totalmente falso. Él no ha recaído en el alcohol. No somos nadie para juzgarlo, el único que lo hará es nuestro padre Dios”, manifestó Novoa en el programa “La banda del Chino”.

El máximo exponente del bolero alista este nuevo show musical desde hace varias semanas, en el cual promete entregar todo en la tarima y cantar sus consagrados temas que lo han llevado a triunfar a nivel nacional e internacional.

Cabe precisar que las entradas para el espectáculo “Noche de valses y boleros” se encuentran disponibles en Teleticket y en la boletería del mismo local de 1 a 5 de la tarde.

VIDEO RECOMENDADO:

Christian Domínguez agradece a Karla Tarazona por aclarar que no se metió en su matrimonio

Christian Domínguez sobre la aclaración de Karla Tarazona