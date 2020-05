Luego de que el equipo de Magaly Medina captara a Beto Da Silva e Ivana Yturbe juntos en plena cuarentena, el futbolista se mostró sorprendido al ver las cámaras del programa de espectáculos y atinó a negar que haya salido de la casa de la modelo pese a las imágenes.

“Con ella no (estoy pasando la cuarentena), no me has visto salir de su casa”, dijo el futbolista de Alianza Lima en un primer momento, evitando dar más declaraciones.

Beto Da Silva niega haber salido de la casa de Ivana Yturbe. (Video: ATV)

“Ivana es mi amiga, es mi amiga pero está mal. La verdad que no, yo vivo por acá”, agregó al ser interrogado por su relación con la chica reality.

Asimismo, Beto Da Silva aseguró que ambos contaban con sus pases para transitar en la vía pública. Sin embargo, el programa de Magaly Medina mostró que el pase laboral de Beto Da Silva se encuentra vencido y que Ivana Yturbe no cuenta con ningún pase laboral.

Cabe mencionar que estas imágenes confirmarían los rumores de un romance entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva, luego de los constantes piropos que ambos intercambian en las redes sociales.