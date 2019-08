Ivana Yturbe sobre rumores de boda de Jefferson y Yahaira: "Todo se va acomodando" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ivana Yturbe respondió cuando le mencionaron sobre supuestos planes de bodas de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, pues aseguran que la cantante y el futbolista se casarían muy pronto.

Lo modelo se mostró sorprendida y les deseó lo mejor. “¿Boda? ¿De quién? Cuéntame ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Qué viva el amor! Siempre lo dije, todo se van acomodando, todo bien, les dese lo mejor”, contestó Ivana Yturbe.

Además la integrante de 'Esto Es Guerra' señaló que no tenía problemas si es que la invitan a la boda. “No tengo ningún problema, con ninguno de los dos. A mí, Jefferson me parece una gran persona y Yahaira me parece una chica talentosísima”, contó.

"Si hay boda, les deseo lo mejor. Qué lindo puede ser el amor. Mientras que ellos estén felices, no tendría por qué importarles lo que diga el resto”, dijo en otro momento.

Recordemos que la modelo Ivana Yturbe y el futbolista Jefferson Farfán dieron por terminado su relación amorosa en marzo de este año.

La propia competidora de "Esto es guerra" reveló el fin de su romance luego de que el programa "Magaly TV, La Firme" revelara el 'ampay' protagonizado por la chica reality y su expareja Mario Irrivarren la madrugada del último viernes.