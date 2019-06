Ivana Yturbe responde a quienes la critican por usar demasiado 'photoshop' en sus fotos

Síguenos en Facebook

Tras las críticas que ha recibido en las redes sociales por usar demasiado 'photoshop' en sus fotos, Ivana Yturbe decidió responder a sus seguidores aclarando el tema de la edición.

"Hace poco he visto notas y comentarios sobre mis fotos, me da mucha risa que sea una tema viral pero igual quiero explicarles un poco la función de mis redes, pero antes levante la mano ¿Quién no editó nunca una foto?", se lee al inicio de su extenso mensaje.

Asimismo, la integrante de 'Esto es Guerra' explicó que la edición de sus fotos se debe a su trabajo como modelo y que en Instagram solo utiliza un filtro.

"En mi caso, muchas veces es de manera involuntaria ya que trabajo como modelo y hay imperfecciones ya sea de ropa o postura que se arreglan para dar un mejor aspecto visual. Ahora, con respecto a mi instagram personal lo único que hago es ponerle un filtro especial para mantener mi feed en armonía", señaló la chica reality.