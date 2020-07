Tras el fin de su relación sentimental con el futbolista Beto Da Silva, Ivana Yturbe llamó la atención al enviar un curioso mensaje en sus redes sociales.

“Y bueno por fin en la camita, de verdad que estaba muerta, hoy no paré todo el día y mañana también tengo un día súper largo y pasado también. Esta semana he estado súper ocupada”, dijo la modelo en sus historias de Instagram.

“Pero bueno, me encantan esos días porque de verdad que no me da tiempo para pensar o perder mi tiempo en tonterías, así que nada les mando un besito y que tengan buenas noches”, agregó la integrante de ‘Esto es Guerra’ en unos recientes videos.

Cabe mencionar que el futbolista de Alianza Lima manifestó que no sabe qué pueda ocurrir en el futuro entre él y la joven modelo. Pero al parecer, la popular ‘Princesa inca’ prefiere dar vuelta a la página.

Ivana Yturbe se reencontró con Mario Irivarren

Ivana Yturbe y Mario Irivarren tuvieron un encuentro virtual en la reciente edición del reality ‘Esto es Guerra’. La expareja sentimental interactuó como parte de una de las competencias del programa juvenil.

El excapitán de los ‘Combatientes’ fue invitado por la producción para formar parte de “Videollamadas”, una nueva prueba del espacio de entretenimiento en el que un artista es invitado (virtualmente) para adivinar los dibujos realizados por los integrantes de ‘EEG’.

Ivana se mostró muy sonriente al ver a su expareja, quien recientemente venció al coronavirus. Además, la modelo se animó a hacer una broma respecto a su romance del pasado. “Espero que al menos esto (por la competencia) nos salga bien”, expresó.

