Luego de la indignante muerte de George Floyd en Estados unidos, son varios los artistas que han salido al frente para mostrar su desaprobación a la discriminación racial. Uno de ellos fue J Balvin, pero este también quiso dar a conocer el caso Anderson Arboleda, el cual remeció Colombia el mes pasado.

Mediante sus redes sociales, el artista colombiano publicó un extenso mensaje sobre Arboleda, un joven afroamericano que falleció en extrañas circunstancias. luego que unos policías le propinaran fuerte golpes en la cabeza.

“Llevo unos años de mi vida teniendo una posición privilegiada, algunas personas actúan diferente conmigo por representar lo que represento y sé que no puedo sentir lo que otros sienten en medio de su dolor, pero sí siento mucha empatía con situaciones de esta naturaleza”, inició el intérprete de “Rojo” en Instagram.

Balvin afirmó que dicho caso le roba el sueño y siente que al ser un personaje público debe exigir justicia para este joven. Según cuenta el reguetonero, Anderson Arboleda salió de su casa para llevar a su hermana a donde un familiar en plena cuarentena, pero al regresar dos uniformados lo detuvieron. “Le propinaron 5 bolillazos en su cabeza que, claramente, lo afectaron”, relató.

Luego de pasar por la policía y reclamar por el trato que le brindaron, se dirigió a su casa. Es ahí donde empezó a sentirse mal, por lo que sus familiares lo llevaron a un hospital pero debido a su condición, fue trasladado a una clínica. Luego fue diagnosticado con muerte cerebral y el 22 de mayo dejó de existir.

El caso en Colombia aún no ha terminado y las autoridades no han actuado hasta el momento, pese a que los familiares dieron las identidades de los policías que lo golpearon, según la BBC.

Es por eso que J Balvin levantó su voz de protesta en redes sociales para que la muerte de Arboleda no quede en una injusticia. “Estás situaciones no solo pasan en otros países, acá también hay racismo y por eso quiero denunciarlo. Si me permiten pedir algo en este momento, ¡pido que este caso se investigue y se esclarezca!”, concluyó.

El hecho fue aplaudido por sus seguidores y en menos de 24 horas la publicación obtuvo más de 628 mil “Me gusta” en Instagram. Además, el artista se unió al #BlackLivesMatter manifestando su rechazo al racismo.

