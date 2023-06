Jackson Mora respondió a las acusaciones de su ex Community Manager (CM), Claren Anderson, quien aseguró ser verdadero autor de los mensajes románticos que dedicaba el boxeador a Tilsa Lozano.

En una entrevista para ‘Magaly Tv La Firme’, el esposo de la exmodelo señaló que Anderson solo lo había ayudado con su redacción.

“Eso es totalmente falso, lo que sí le pedí es que me lo edite porque el chico escribe bien. Él es periodista, entonces necesitaba ayuda con el tema de la ortografía y todo eso. No lo veo como algo malo, ya que es una persona de confianza”, expresó.

Asimismo, Mora indicó tener las pruebas de haber cumplido con los pagos de su CM. “Durante los 8 años le he pagado de manera justa y tengo todos los recibos y documentación”, mencionó.

Además, el boxeador continuó negando haber insultado a Anderson, a pesar de que se habían mostrado las conversaciones. “Claren ha sido mi amigo, ha habido un trato así mutuo. No, yo también tengo mensajes de él, pero yo no me voy a poner a presentarte ningún mensaje ni nada”, sostuvo.

