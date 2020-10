El deportista Jackson Mora, actual pareja de Tilsa Lozano, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse luego de que haya sido captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ cuando estaba cenando con otra mujer en un conocido restaurante de Chacarilla.

En la imagen publicada en la mencionada red social aparece el luchador dándole un beso en la mejilla a la popular ‘Vengadora’. Además, escribió un mensaje dirigido para ella ante los comentarios que recibió.

“Por nada del mundo arruinaría lo que tenemos, sé que crees en mí y eso me basta . Es lamentable lo que quiere vender la prensa, te amo y sé que seguiremos con nuestros planes y proyectos, este sábado te engreiré como mi reina que eres, ¡te amo!”, se lee en Instagram.

Tilsa Lozano, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el ‘ampay’ difundido por el programa conducido por Magaly Medina.

Como se recuerda, Jackson Mora dijo que era una reunión de trabajo con sus “patas” y que fue a saludar a una amiga que conoce hace muchos años.

“ Ella es una amiga que conozco de toda la vida , yo he estado en mi mesa y ella estaba con su amiga. Yo me he acercado a saludarla, somos amigos hace más de 15 años. La vi y la saludé, no es que haya salido con ella”, expresó el deportista.

VIDEO RECOMENDADO

Esto dijo Tilsa Lozano de su relación horas antes del ampay de Jackson Mora

Esto dijo Tilsa Lozano de su relación horas antes del ampay de Jackson Mora | América Espectáculos