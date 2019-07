Jaime Bayly a Bad Bunny: "Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto"

Síguenos en Facebook

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a todos sus millones de fanático al anunciar oficialmente su retiro temporal de la música, debido a que se sumará a las protestas contra el gobierno de turno en su país.

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante urbano confirmó la noticia y aseguró que la situación que atraviesa Puerto Rico lo enfurece.

Luego, el escritor peruano Jaime Bayly cuestionó al reguetonero, pues sostuvo que critica al gobierno de Ricardo Rosselló desde España, en donde se encuentra dando los cuatro últimos conciertos que tiene en agenda, para luego regresar a Puerto Rico y unirse a las protestas de la población.

“Veo con estupor, con alarma, que se pronuncia también contra el gobernador Roselló, un músico popular, no sé si es un rapero o reggaetonero. Yo no lo había visto nunca, no conozco su música y tampoco me voy a precipitar a escucharla porque sé que no me va a gustar. Se llama Bud Bunny”, comentó Bayly.

Bayly también criticó la apariencia del cantante urbano fiel a su estilo. "Me cuesta trabajo entender a este muchacho, no sé si ha recibido picaduras ponzoñosas en el rostro o si quiere prevenirse de ellas”.

Luego continuó con: "Lo que ellos no pueden pretender es que representan a Puerto Rico porque a duras penas se representan a sí mismos. Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto y no sé si está lúcido y no sé si está sobrio".