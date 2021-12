La expareja de John Kelvin, Dalia Durán, arremetió contra su examiga y exnana tras las declaraciones de ambas en el programa ‘Amor y Fuego’. Según el testimonio de la primera de ellas, la cubana permanece en comunicación con Kelvin, quien permanece en prisión preventiva.

“Ella misma les grita a sus bebes, vengan al cuarto (…) allí le empiezan a cantar ‘Happy Birthday’ (a John Kelvin)”, precisó. Ante ello, Durán no dudó en responder públicamente dichas manifestaciones.

“La gente que me conoce sabe cómo me he desvivido por mis hijos, jamás les tocaría un pelo. Me vuelvo el mismísimo demonio si lo tengo que hacer por sacar cara por mis bebes”, afirmó en declaraciones Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, conductores del mismo espacio televisivo donde también se presentó la extrabajadora del hogar.

Cabe mencionar que la excuidadora de los hijos de ambos intérpretes aseguró que la cubana “sí los maltrató” (a los niños) y “les pegó feo”.

Dalia Durán explota con examiga por decir que se comunica con John Kelvin: “Me vuelvo el mismísimo demonio”. Video: Amor y Fuego