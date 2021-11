Jamila Dahabreh sorprendió a todos al reaparecer este lunes en “Mujeres Al Mando” con nuevo look y revelar que estuvo a punto de casarse pero no lo hizo porque descubrió que su novio le había sido infiel.

La modelo estuvo como invitada en el magazine de Latina para participar en la secuencia de “El Tragamonedas Farandulero” donde respondió algunas preguntas que le hicieron las conductoras y panelistas.

Fue la periodista Kathy Sheen quien le consultó: “¿Perdonarías alguna infidelidad?”; a lo que la exsaliente de Álvaro Paz de Barra contestó tajante: “Definitivamente no”, y procedió a explicar el por qué de su respuesta.

“Lo he vivido y no lo he podido perdonar, incluso estuve a punto de casarme y creo que eso no va conmigo. Si una persona no te es leal, para qué continuar con alguien así”, manifestó y precisó que su entonces novio no era del medio artístico.

“Fue muy doloroso, y no he tenido mucha suerte (en el amor)”, agregó y detalló que descubrió la infidelidad porque notó que algo “no estaba bien”, por lo que realizó sus investigaciones y decidió revisar el celular de quien era su pareja.

También contó que esto ocurrió cuando ya tenía el anillo y estaban realizando todos los preparativos para la boda. “Fue difícil porque la familia siempre te dice: ‘Igual cásate’, pero yo preferí dar un paso al costado. He aprendido a estar sola”, finalizó.

