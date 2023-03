Janet Barboza a María Pía Copello: “No se pide permiso para buscar tu contenido”

Janet Barboza se pronunció luego del comentario que le envió María Pía Copello a ‘América Hoy’ tras haberle ‘robado’ el invitado a ‘Mande quien Mande’.

La ‘Rulitos’ abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram y un seguidor le preguntó sobre el pronunciamiento de María Pía.

“ No vi lo que dijo María Pía, me contaron. Todos los conductores vamos a defender a nuestros equipos. Todos los equipos harán lo imposible por conseguir la primicia. La exclusiva la gana quien lo consigue. No se pide permiso para buscar tu contenido. Ustedes ganan porque todos nos esforzamos ”, expresó Janet Barboza.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA SOBRE ‘AMÉRICA HOY’?

El pasado lunes 6 de marzo, María Pía Copello le dedicó unas palabras a ‘América Hoy’, lamentando que Rafael Cardozo se haya presentado en el programa de Ethel Pozo y no en el suyo.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. Eso no me sorprende”, manifestó la conductora.

