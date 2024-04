Janet Barboza defiende a reportera tras insultos de Yiddá Eslava: No te hagas la indignada.

Janet Barboza salió en defensa de Verónica Rondón, reportera de ‘América Hoy’, luego de que Yiddá Eslava la insultara por difundar una conversación que tuvo con ella donde revelaba detalles de su disputa con su expareja Julián Zucchi.

“Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’. Han sacado una conversación privada con una “supuesta amiga” a la cual le estaba contando temas privados. Es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete. Yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables”, escribió Eslava en sus redes sociales.

Tras ello, la popular ‘Rulitos’ decidió responderle fuerte y claro a la actriz y expresó que no pretenda quedar como la ‘víctima’.

“ A nosotros no nos vas agarrar de chivos expiatorios. A nosotros no nos vas a agarrar lo que te dé en gana y quedar como víctima (...) A mi productor y a todos los periodistas que hay en nuestro programa, contándole cosas íntimas de cual es el pleito con Julián Zucchi. Entonces, ¿Qué no te gustó ahora?, ¿Quieres que te demos la razón siempre? Así no funciona. Conmigo no ”, manifestó en un inicio durante la última edición del magazine de América TV.

Además, Barboza visiblemente enojada, añadió: “ Los dos se han encargado de sacar sus trapitos sucios y de hacerlo de conocimiento público. Esto les va a servir cuando vayan a un juicio. Yiddá no te me hagas la calzón con bobos, la indignada, diciendo que sacamos una conversación sin tu debido permiso, porque hablaste con periodistas que sabes que graban todo. Me ha molestado. Estoy cansada del oportunismo ”.

Yiddá Eslava y su justificación tras insultar a reportera: “Como si los artistas no dijéramos lisuras”

Yiddá Eslava explicó su reacción contra Verónica Rondón, reportera de ‘América Hoy’, quien habría difundido los audios en donde la actriz revelaba sus conflictos con Julián Zucchi.

En sus ‘stories’ de Instagram, la protagonista de ‘Sí, mi amor’ expresó que no creyó que la periodista sería capaz de filtrar su charla privada.

“Esta persona ‘amiga’, lo sabía, que yo le conté, que estaba preocupada, que ya no quería declarar más, que esto quede ahí y en todo momento le dije: ‘no saques esto, no lo publiques, por favor’...”, sostuvo Eslava.

Asimismo, Yiddá publicó varias capturas donde se lee la conversación que tuvo con la reportera donde le asegura que no publicará nada en el magazine de América TV.

“Ahora que saben mi verdad y como sucedieron las cosas, comprenderán mi enojo. Les pido por un segundo se pongan en mis zapatos sacando el ‘ay eres artista’ como si los artistas no nos enojáramos y no diríamos lisuras”, añadió.

