El programa América Hoy, organizó una secuencia de premios para cerrar el año y nominó a Janet Barboza a la categoría de ‘La sin amigos 2020′, pues sus compañeros de conducción aseguran que muchos de sus invitados le hicieron desplantes en pleno programa en vivo como Yahaira Plasencia, Mario Irivarren e Isabel Acevedo, entro otros.

Recordemos que la conductora de TV también tuvo enfrentamientos con personajes del espectáculo como Ducelia Echevarría y Rosángela Espinoza, y Tilza Lozano.

“Cuando uno da su opinión, un comentario, con mucho respeto porque acá somos muy respetuosos, yo sobre todo nunca le he faltado el respeto a nadie, excepto a una persona porque se lo merecía, la gente no tiene que esperar siempre que los comentarios y preguntas sean para hacerles halagos”, c omentó Janet, quien ganó ‘La sin amigos de 2020’.

Luego continuó con: “Siempre tiene que haber una pregunta que el público quiere saber, así que si se incomodaron es su problema”.

CORREO - Janet Barboza es nominada a ‘La sin amigos de 2020’ en América Hoy

