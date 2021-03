La conductora de televisión Janet Barboza comentó en esta mañana, en ‘América Hoy’, sobre el difícil momento que pasó cuando sufrió una parálisis facial y recordó que extrañaba sus arrugas.

“La persona que va a hacerme la terapia en casa con microcorrientes y ejercicios me decía: Janet, ¿ahora sí extrañas tus patitas de gallo, no? No saben cómo extrañas las patitas de gallo, las arrugas, ahí entiendes que definitivamente la belleza física es lo menos importante”, expresó en América Televisión.

“Cuando perdí todo el movimiento de mi rostro, no podía sonreír. Obviamente no se me hacían arrugas, no saben cómo las extrañé, señora, no tiene idea usted cómo rogaba por ver al día siguiente (...)”, agregó.

Janet Barboza extrañó sus arrugas tras sufrir parálisis - América TV

Ante esto, su colega en la conducción del mencionado espacio televisivo Ethel Pozo recordó que la salud es demasiado importante para las personas y se debe valorar.

“Es que la salud es lo más importante, Janet, lo esencial, siempre lo diré, es invisible a los ojos. Uno no valora la salud hasta que la pierde, lamentablemente. Que no nos pase eso”, indicó.

