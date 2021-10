Janet Barboza arremetió en contra del cantante Josimar Fidel, luego que se revelaran imágenes del momento en el que el salsero le pediría la mando a la cubana Yanira Cárdenas en Estados Unidos, pese al estado de gestación de su expareja María Fe Saldaña.

“No lo puedo creer, que falta de tino, que falta de pena, que falta de empatía, estoy indignada”, señaló la conductora durante la emisión de este miércoles del programa “América Hoy” tras señalar que este tipo de problemas podrían ocasionar que el parto de María Fe se adelante.

La popular ‘Rulitos’ también tuvo fuertes calificativos en contra del intérprete de “Con la misma moneda” por compartir imágenes luciendo muy cariñoso con quien sería su nueva pareja. “El grado de caradura de Josimar me sorprende. (…) Es una cobardía con todas sus palabras y en mayúscula”, añadió.

Al respecto, la psicoterapeuta Lizbeth Cueva sostuvo que el cantante de salsa es una persona que no está preparada para tener una relación estable ni tampoco para ser papá.

“Es una persona que emocionalmente no está tan sana, que no conecta con el dolor ajeno, con la compasión, no tiene empatía, no se trata de una mujer, se trata de una criatura que todavía no viene al mundo, y que él no está presente”, cuestionó.

