Tras ser constantemente criticada por Rodrigo González en sus redes sociales, Janet Barboza fue consultada sobre el tema y restó importancia a los comentarios del exconductor de televisión.

“A mí me encantan que hablen de mí, me preocuparía cuando pase totalmente desapercibida. (...) Bueno, ustedes saquen su propia línea por qué menciona solamente a una persona o más a alguien o menos a la otra persona. Yo creo que hablas de quien te interesa, de quien te importa", manifestó la popular ‘Rulitos’.

Asimismo, la conductora de ‘Válgame’ aseguró que solo está pendiente de las personas que trabajan en televisión, en clara alusión a la situación de ‘Peluchín’, quien desde el año pasado se encuentra alejado de la pantalla chica al haber renunciado a Latina.

“Yo no veo las transmisiones de otras personas que se dediquen al negocio, estoy más interesada en lo que pasa en mi programa con mis compañeros que estar pendiente de lo que pasa en redes sociales. Yo estoy en televisión, así es que me ocupo de lo que pasa en televisión. (...) Yo hablo de las personas que están en televisión y que me interesa hablar, de las redes sociales no”, sostuvo Janet Barboza.