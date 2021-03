La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza se solidarizó con Aída Martínez, luego de verla llorar por los dimes y diretes que mantuvo con la periodista Magaly Medina.

Todo ocurrió porque la periodista aseguró, en su programa ‘Magaly TV, la Firme’, que la exmodelo vende productos “bamba” por redes sociales. Aída no soportó las críticas y salió en Instagram a defenderse y dijo sentirse hostigada por Medina desde hace años.

Ante esto, Janet Barboza envío un mensaje de apoyo a Aída Martínez, a través de su red social, donde publicó una fotografía de la exmodelo embarazada y escribió:

“Aída y yo no somos amigas, somos conocidas del medio. Como me conocen saben que siempre digo lo que pienso. Te felicito Aida, por ser emprendedora y no tener miedo de reinventarte y no darte por vencida ante las adversidades. Yo también soy emprendedora y amo a mi Perú y a nuestra gente que al igual que tú se recursea para llevar alimento a su hogar”, se lee en su mensaje.

“Bendita seas tú y tu bebita que necesita TODA tu tranquilidad para que llegue sanita. Quiero aprovechar para enviar todo mi amor a las futuras madres. A cuidarse por el bien de nuestros tesoros”, añadió.

De inmediato, Aída Martínez respondió el post de Barboza: “Solo pido paz, gracias”. Mientras que Janet Barboza también colgó, en sus historias de Instagram, lo siguiente: “Seamos empáticos con nuestros comentarios, pueden ocasionar lo siguiente: violencia psicológica durante el embarazo, aumento de peso insuficiente, infecciones vaginales, cervicales o renales, sangrado vaginal, trauma abdominal, hemorragia...”.