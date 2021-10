En la reciente edición de “América Hoy”, Janet Barboza criticó a Josimar por exponerse con otras mujeres, mientras su expareja María Fe Saldaña espera un hijo de él.

“Me da mucha pena ver a su joven expareja embarazada, en un estado muy avanzando, y él divirtiéndose primero con una rubia, luego con una morena, es como que para él borrón y cuenta nueva”, dijo la popular ‘retoquitos’.

“Hay muchos hombres como Josimar que no piensan, no esperan que de repente nazca la criatura, no hay un respeto cuando ella está con la sensibilidad en los pelos”, añadió la presentadora.

Tras escucharla, Ethel Pozo intervino para manifestar que lo “ideal hubiese sido que se mantengan juntos”.

“Me molesta que haya hombres como Josimar que no piensen en los sentimientos de su pareja. Ella está embarazada y lo ideal sería que él la mantenga tranquila. Ella lo ha bloqueado y no quiere saber más de él”, sentenció Janet Barboza.

Santi Lesmes, quien estuvo como invitado en el programa “América Hoy”, salió en defensa del intérprete de “Con la misma moneda”.

“Como decía antes, uno no sabe todo lo que ha pasado, tengo que darte la razón, es importante que haya un respeto porque es la mamá de su futuro hijo (María Fe Saldaña), pero recordemos que ellos vienen de una relación en la que le pide matrimonio, él siempre le ha puesto a ella por delante”, sostuvo.

“Lo que comentaba es que se han visto imágenes, pero no he visto imágenes comprometedoras o tan radicales. Al final lo que estamos haciendo es especular”, agregó Santi generando la incomodidad de Janet Barboza.

