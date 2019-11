Janet Barboza sobre supuestas cirugías en el rostro:"Yo tuve un problema de parálisis facial"

Síguenos en Facebook

En la última edición de ‘Válgame’, Janet Barboza negó que se haya sometido a intervenciones quirúrgicas para embellecer su rostro. Sin embargo, y a pesar de la polémica de estas palabras, existe material que comprobaría lo contrario.

Kurt Villavicencio fue quien le preguntó a Janet Barboza por sus supuestas cirugías en el rostro, tras protagonizar una acalorada discusión en vivo con la ‘rulitos’.

"Yo no tengo ningún problema en hablar de eso y la verdad es que hay muchas personas que se hacen cirugías en este medio e intentan pasar por muy naturalistas. De las que estamos aquí creo que el 80% hemos tenido un retoquito", respondió Janet Barboza a la pregunta de Kurt Villavicencio.

Luego continuó con: “Quiero decir públicamente que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso”, sentenció la popular 'rulitos'

Janet Barboza en la actualidad

Asimismo, indicó que su cambio en el rostro se debió a un problema médico. "Yo tuve un problema de parálisis facial, ahora tengo un problema médico por las que tomo unas pastillas y que quizás me podrían provocar algún tipo de retención de líquidos, pero más allá de eso, no".

¿ARREGLITOS?

En 2010, Magaly Medina cuestionó el aspecto de Janet, asegurando que con los supuestos ‘arreglitos’, la ‘rulitos’ se ha deformado el rostro.

“Pero esta mujer, no sé qué se ha hecho en la cara que se ha transformado… yo no sé por qué se deforma el rostro de esta manera. Tenía algunas líneas de expresión que no se le ve mal, pero lo que ha ido haciendo con el tiempo, para que en su cara le hagan ciertos retoques, retoques que no siempre quedan bien”, comentó Magaly Medina en ese tiempo.

Cabe mencionar que Magaly aseguró que Barboza se habría sometido a aplicaciones de ácido hialurónico, colágeno para que su rostro se vea más terco y algunas dosis de botox.