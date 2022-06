Janet Barboza volvió a respaldar los comentarios de Jazmín Pinedo sobre Magaly Medina. Esta vez, a través de sus redes sociales, la popular Rulitos llamó “misógina” a la conductora de ATV.

“Ha sido bastante alentador encontrarse con una generación contestataria, que no se queda callada, que cuando sus derechos, honor, honra son pisoteados, responden. Durante muchos años se ha utilizado el medio del espectáculo para decirle lo que sea a cualquiera sin ningún tipo de prueba, con el único afán de dañar, generar rating y lucrar”, contó Janet.

Luego continuó con: “El temor es la mejor arma que muchas personas del medio le han otorgado a esta persona (Magaly) Para mi esta mujer es misógina, odia a todas las mujeres y cuando son jóvenes, más aún. Que pena, porque es una mujer de 60 años y la tercera edad la tiene ahorita a la vuelta de la esquina, que es cuando uno debería tener madurez, pero no, nos encontramos a una persona arcaica, machista, cero moral, cero ética”.





Jazmín Pinedo a Magaly Medina por cuestionar su rating: “A usted la revolcaba ‘Al fondo hay sitio’”

Jazmín Pinedo vuelve a generar polémica por su enfrentamiento con Magaly Medina. La conductora de “+ Espectáculos” no tuvo reparos en responder a los cuestionamientos de la presentadora de ATV, quien en su programa habló sobre el rating del espacio de América TV.

En ese sentido, Jazmín Pinedo aprovechó su pronunciamiento para referirse a las críticas en su contra y recordar que, en tema de rating, el programa “Magaly TV, la firme” tampoco sería líder de su horario, siendo superado por una novela de América TV.

“Deje de mentirle a la gente. Si quiere hablar de rating, yo le hablo de rating. A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ antes y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’, usted no es la líder de su horario, no lo es”, señaló Pinedo.

“Si quiere hablar de rating, ahondemos un poco más. Los artistas de los que habla son los que le dan rating, ellos son porque usted solita no puede con su opinión. Así que deje de mentirle a la gente que ya no le cree porque ya perdió credibilidad, ya no la siguen y yo estoy aquí para recordárselo”, agregó.