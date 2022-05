El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, una de las nuevas estrellas del movimiento musical latino, estrenó este viernes su nuevo sencillo, “La Que Me Hizo Llorar”, que hace alusión al desamor y a la pérdida de alguien especial.

En la canción, la cual escribió y trabajó como productor ejecutivo adjudicando su madurez musical, Wheeler presenta su reconocido estilo romántico, según se explicó en un comunicado de prensa.

“Trabajar en la producción de este tema ha sido un proceso al que le hemos puesto mucho cariño y, sin duda, se ha convertido en una escuela para mí como productor ejecutivo”, sostuvo Wheeler, conocido como “La voz favorita”.

“Quiero que mi público pueda sentir ese toque muy personal que le he puesto a la canción. Siempre he sido muy real en mis temas y este no es la excepción. Quiero que se vivan conmigo las emociones de ‘La que me hizo llorar’’ y lloren su poquito también”, agregó Wheeler.

Mientras tanto, los puertorriqueños Dímelo Siru y Yeziell Yeziell, quienes han trabajado con Wheeler desde el primer día de su carrera, estuvieron a cargo de producir el tema incorporando el romanticismo con un estilo acústico-urbano. También colaboraron en “La que me hizo llorar” los productores Dirrty y Botlok.

Acompañando al tema, se presenta el video musical grabado en el formato “one take”, o de una sola toma, donde el cantante muestra en un ambiente acogedor e informal, la intimidad de sus sentimientos a la hora de interpretar sus canciones.

El video, filmado en Starke Lake Studios en Orlando, Florida (EE.UU.) y dirigido por Webster Torres Millán, presenta también la colaboración de Siru y Yeziell.

“Esta es una importante aportación a la nueva producción discográfica de la disquera Dynamic Records y que esperamos que esté en la calle en los próximos meses”, explicó Dímelo Siru en el comunicado.

Con información de EFE

