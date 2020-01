El segundo programa de ‘Esto es Guerra’ comenzó con la presencia de Gian Piero Díaz solo a cargo de la conducción del reality juvenil. Y es que tal como se había especulado, Jazmín Pinedo brilló por su ausencia en gran parte del programa.

“El día de hoy me encantaría salir al lado de Jazmín, pero lamentablemente al igual que ustedes he sido testigo de lo que se ha venido diciendo con respecto a una posible no presencia de Jazmín Pinedo a partir de un problema supuestamente legal”, comentó el popular ‘Pipi’ al inicio del programa.

Jazmín Pinedo no apareció en ‘Esto es Guerra’ tras carta notarial de Latina. (Video: América TV)

Como se sabe, la situación laboral de Jazmín Pinedo se complicó luego de que apareciera repentinamente en ‘Esto es Guerra’ y su excanal Latina decidiera enviarle dos cartas notariales donde anunciaban una posible penalidad de casi medio millón de soles.

Sin embargo, poco antes de culminar el segundo programa de ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo sorprendió a todos al ingresar al set del reality y enviar un contundente mensaje para aclarar cuál es su situación laboral.

“Yo estoy tranquila, contenta, y lo único que tengo es ganas de trabajar como cualquier persona lo tendría. Lamento mucho la situación que se está viviendo, de la manera en que se está desinformando. (...) Les quiero pedir a todos que estén tranquilos, porque no pasa nada. Así me hagan la guerrita, está bien, esto es guerra”, dijo la popular ‘Chinita’ reafirmando que seguirá como conductora del programa.

Jazmín Pinedo sí apareció en 'Esto es Guerra'. (Video: América TV)