Tras la polémica que generó el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza en pleno programa de ‘Esto es Guerra’, la popular ‘Chinita’ se convirtió tendencia en Twitter ya que miles de usuarios pedían su salida del reality juvenil.

El hashtag ‘#FueraJazmínDeEEG’ se hizo viral el último miércoles llegando a convertirse en tendencia número 1 en Perú. Es por ello que los seguidores de Jazmín Pinedo no dudaron en consultarle sobre el tema.

“Chinita... veo que te hicieron tendencia en Twitter”, le escribió una de las cibernautas. Por lo que la conductora no se quedó callada y respondió con el siguiente mensaje: “Agradezco su tiempo y su vocación”, junto a un emoji de corazón.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se mostró bastante furiosa por un comentario que hizo Rosángela Espinoza en el programa alegando que la popular ‘Chica selfie’ se estaba burlando de ella. "Yo ya conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tu tampoco me das confianza, no te juegues así conmigo”, fue la advertencia que le hizo la popular ‘Chinita’.

