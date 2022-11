Difícil situación. La conductora de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo, confesó haber sufrido quemaduras en el rostro tras aplicarse algunas cremas faciales sin supervisión de su dermatóloga.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora relató que cometió un error en no considerar que su piel es delicada y sufre de alergias. “Intenté hacer el programa como siempre, pero al terminar tenía que salir corriendo para la clínica”, expresó.

“Y bueno, efectivamente me había quemado la cara. Ahí escuchan a mi doctora igual de sorprendida que yo”, señaló la modelo en uno de sus ‘stories’.

Asimismo, la conductora confesó que fue un día muy complicado para ella, ya que su rostro es muy importante para su trabajo. “Lloré mucho después de verme la cara”, indicó.

“No debí colocarme la crema sin consultarlo con mi doctora. No deberíamos automedicarnos de ninguna manera. Espero que con mucha fe no me quede ninguna secuela”, agregó Pinedo.

Jazmín Pinedo conducirá la Gala de los Premios Produ en Argentina

Ahora, la destacada conductora de América TV sigue creciendo en el rubro y se codeará con grandes figuras como Andrea Serna (Caracol TV), Alan Tacher (Televisa Univision), Jimena Gallego (Telemundo), Laura Fernández y Felipe Colombo, quienes también serán presentadores del evento.

Será en estos días se conocerán los ganadores de las 84 categorías y se entregarán nuevamente los premios a la Trayectoria, Crossover a los latinos que lograron triunfar en Hollywood, Crossmedia a aquellos artistas que nacieron en la televisión y hoy triunfan en la música.

También habrán entrevistas, se entregarán los Grandes Premios a la Ficción y el Entretenimiento, y el Premio al Fenómeno de Audiencia, que será entregado por Kantar Ibope Media.

